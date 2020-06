Énervé, Jean-Marie Bigard s'en prend à Elie Semoun: "Fais gaffe!" (vidéo)

Jean-Marie Bigard n'a pas du tout apprécié qu'Elie Semoun donne son avis sur ses ambitions politiques sur Europe 1 le 25 juin. Pour Elie, c'est "une connerie" et les humoristes devraient "rester à leur place". Sans grande surprise, ce conseil n'a pas du tout plu au mari de Lola Marois. Il a répondu à l'humoriste dans une vidéo partagée sur Facebook ce dimanche.



"Je suis ravi de savoir que tu essaies de me protéger de moi-même (…) Je te rappellerai mon petit Elie que le bouffon, au départ et de tout temps, est le mec qui, au milieu de la cour, devant le roi, sort des choses que personne d'autre ne peut sortir (...) C'est donc un mec extrêmement courageux. Il fonce et prend le risque de se faire couper la langue s'il est allé un peu loin, ou de finir aux oubliettes (...) Donc fais gaffe quand tu dis bouffon, parce que le bouffon est un mec très courageux, alors que le bouffon qui n'est pas courageux est un lécheur de trou du c...", a lancé l'humoriste qui se considère comme "un bouffon qui a des couilles".



"S'il m'arrive malheur, si jamais je me suis trop approché du feu, que je me suis brûlé les ailes, et que je décède, je voudrais que sur ma tombe, on marque : 'ci-gît un bouffon qui avait des couilles'", a ajouté Bigard.



