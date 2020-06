Le rappeur Kaaris se fait "caillasser" et insulter à Cannes: "C'est chez nous ici" (vidéo)

Le rappeur français Kaaris se trouvait à Cannes lorsqu'un groupe s'en est pris à sa voiture garée sur le quai et à son bateau. Le bateau du rappeur de 40 ans se trouvait au port de Cannes lorsqu'il a été attaqué avec des pierres et d'autres objets.

Ses agresseurs ont filmé la scène d'une grande violence, dévoilant leurs visages par la même occasion. "C'est chez nous ici", a scandé la personne qui immortalisait l'attaque. Le bateau a rapidement quitté les lieux.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

On ignore les raisons de cette attaque et si les auteurs ont été identifiés. L'interprète de Tchoin a réagi sur Snapchat en publiant une vidéo de lui sur le bateau attaqué. On entend les insultes au loin...