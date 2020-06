Elie Semoun réagit à la colère de Jean-Marie Bigard

Jean-Marie Bigard laisse toujours planer le doute sur son éventuelle candidature à la course présidentielle en 2022. Des ambitions que ne comprend pas son confrère Elie Semoun. Selon lui, c'est "une connerie" et les humoristes devraient "rester à leur place". Un conseil qui a suscité une vigoureuse réaction de l’intéressé.

"Fais gaffe quand tu dis bouffon, parce que le bouffon est un mec très courageux, alors que le bouffon qui n'est pas courageux est un lécheur de trou du c...", a réagi Bigard dans une vidéo postée sur Facebook. Interrogé par Télé-Loisirs, Elie Semoun a tenté de désamorcer le conflit : "J'espère qu'il ne lui arrivera rien déjà car je l'aime beaucoup [...] Je pense qu'un artiste n'a rien à faire dans le monde de la politique. S'il est dans ce milieu-là, il ne devient plus un artiste mais un homme politique et c'est dommage [...] Quand on se lance dans une carrière politique, il faut que ce soit un peu plus raisonné".

Sur un point cher à Bigard, le "paquet", Elie a déclaré : "Je trouve qu'on a des 'couilles' quand on monte sur scène seul et qu'on affronte des milliers de gens. C’est ce qu'on fait nous presque tous les soirs. Moi, c’est ça que j'appelle le courage [...] Le fait de dire qu'il a des 'couilles' cela ne veut rien dire".



Quand Bigard se montre énervé, Elie se veut bienveillant : "J'espère que son action, avec toute sa fougue et sa passion, ne va pas lui porter préjudice, et qu'il ne va pas y laisser des plumes. Je m'inquiète pour lui, c'est surtout ça. Sincèrement, je l'aime beaucoup et je tiens à le dire. Encore une fois, j'ai plutôt envie de lui conseiller de prendre soin de lui et de ne pas oublier qu'il est un artiste [...] On lui souhaite quand même bonne chance".