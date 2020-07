Dolph Lundgren (Rocky IV) est fiancé avec sa coach sportive de 24 ans (photos)

Vous vous souvenez de Dolph Lundgren, l'acteur suédois qui interprétait l'adversaire russe coriace de Sylvester Stallone dans le 4ème épisode de la saga Rocky? Et bien sachez qu'à 62 ans, Dolph Lundgren est toujours aussi en forme et qu'il a une grande nouvelle.

Dolph Lundgren (62 ans) et sa fiancée Emma Krokdal (24 ans) sont aux anges. Ils vont se marier et ont annoncé la grande nouvelle sur les réseaux sociaux. Le couple qui a 38 ans d'écart serait plus amoureux que jamais. La jeune femme d'origine norvégienne a en effet partagé sur les réseaux sociaux la grande nouvelle avec cette légende: "Pincez-moi".

Dolph Lundgren a déjà été marié et a deux enfants d'une précédente union. Le couple scandinave serait ensemble depuis fin de l'année 2019.