"J'adooore": Angèle ultra fan de la nouvelle chanson de Lous and de Yakuza (vidéo)

La chanteuse belge Lous and de Yakuza a dévoilé son nouveau titre intitulé "Bon acteur". L'artiste de 24 ans qui ne cesse d'enchaîner les tubes a conquis de nombreux coeurs dont celui de la chanteuse Angèle. L'interprète de Balance ton quoi a partagé le titre dans sa story Instagram. "J'adooore", a commenté la star.

La Bruxelloise Lous and de Yakuza a dévoilé ce titre au grand public en participant au Colors Show, une plate-forme musicale qui présente les artistes dans décor épuré et coloré.



Voici les paroles de Bon Acteur:

Je pense que j’ai compris ce qui n’allait pas

Tu voyais en moi tout ce que je n’étais pas

On buvait on se mettait dans de mauvais états

Il n’y avait que comme ça que tu te confiais à moi

Je passais mon temps à fixer toutes tes dents

A t’écouter parler tout en souriant

Désormais pour moi c’était une évidence

Tu m’aimeras un jour même si c’par accident

Tu es très bon acteur, mais moi

Je cherche ton moteur, dis-moi

Que je suis à la hauteur, de toi

Accro à ton odeur et ta voix



Le temps a fait de nous deux inconnus

Dire qu’il y a peu t’étais là, j’étais nue

Maintenant on fait genre on ne s’est jamais vus

À te perdre j’en étais bien résolu

Parfois je me mets à fixer le vide

J’pense à comment t’aimais pas vraiment rire

Séduits par nos egos respectifs

Ça en devenait maladif

Ton parfum était un mélange de sucre et de sel

Une senteur unique qui charme les demoiselles

J’ai cru que ta peau était seulement la mienne

Pourtant nos corps ne font plus trop d’étincelles

Je jure sur ma vie et sur celle de ma mère

A part toi, je ne pense à personne à la veille

Survie mode, je ne veux plus me prendre la tête

A deux, on peut faire la huitième merveille



Avant qu'tu partes

Dis-moi quelque chose

Que je ne sais pas

Quelque chose qui est en toi

Avant qu'tu partes

Regarde en toi

S’il n’y reste pas

Juste un peu de moi

Tu es très bon acteur, mais moi

Je cherche ton moteur, dis-moi

Que je suis à la hauteur, de toi

Accro à ton odeur et ta voix