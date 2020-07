Cristiano Ronaldo: sa nouvelle coupe de cheveux fait rire les internautes (photo)

La dernière folie capillaire de Cristiano Ronaldo fait sensation sur Instagram. Si on a plutôt l’habitude de voir la star avec les cheveux pleins de gel, plaqués en arrière ou tirés sur le côté, la star du ballon rond a en réalité les cheveux bouclés. Ses crolles libérées, c’est une version plus naturelle de lui-même qu’il propose dans sa dernière publication Instagram.



"Que pensez-vous de mon look comme celui de mon frère Panita (le surnom de Juan Cuadrado, Ndlr) ?", interroge Cristiano Ronaldo. Avec 227,3 millions d’abonnés, les réactions n’ont pas tardé… Les internautes sont partagés entre la surprise et l’hilarité, certains se contentant d’emojis rieurs. D’autres ont apprécié ce style, le qualifiant de "tellement mignon".



