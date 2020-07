Vous vous souvenez de Jerry Smith dans la série Sex and the City?Il ne ressemble plus DU TOUT à cela (vidéo)

Jason Lewis, l'acteur qui interprétait dans la série Sex and The City, Smith Jerrod, le mannequin masculin, égérie d'une célèbre marque de vodka a refait surface 20 ans après à la télévision australienne.

Et les fans anciens pourraient être pardonnés de ne pas l'avoir reconnu, alors qu'il est maintenant âgé de 49 ans lors de son apparition à l'émission The Morning Show de Channel Seven de mercredi. Fini les mèches blondes hirsutes emblématiques et le look épuré qu'il arborait autrefois dans l'émission bien-aimée HBO. Jason Lewis est désormais moustachu, a les cheveux courts et plus foncés.