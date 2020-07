Jazz et Laurent font-ils semblant d'être riches? Un célèbre Youtubeur lâche une BOMBE (vidéo)

Jazz et Laurent se font traiter de menteurs par le youtubeur Nabil El Moudni. Selon l'homme, le couple de la téléréalité "JLC Family" installé à Dubaï, n'est pas propriétaire de la villa de rêve dans laquelle il vit, contrairement à ses dires.



Jazz, 28 ans, et Laurent, 24 ans, mentiraient donc à leur communauté de fans depuis des mois. "Jazz et Laurent disaient sans cesse qu’ils étaient propriétaires, mais pas du tout. Je savais qu’ils étaient locataires parce que je connais l’agence où ils ont pris leur maison", lance le youtubeur dans une vidéo choc.

La mère de famille aurait été plus loin en prétendant qu'elle et son compagnon aillaient s'acheter une seconde villa encore plus grande. "C’est vrai, mais c’est toujours une location. Ils vont peut-être mettre leur première villa en Airbnb, parce qu’ils ont déjà payé un loyer de trois ans", ajoute l'homme.



La maison dans laquelle le couple vit serait actuellement en vente et le prix serait fixé à 3 millions d'euros précise Nabil El Moudni. "Vous pouvez appeler l’agence et vous faire passer pour un potentiel acheteur et vous verrez que la maison est disponible", insiste-t-il avant de traiter le couple de "mythos".



Pour Nabil El Moudni, tout est fake. Les voitures qu'ils exhibent sont toutes louées. Nabilla Vergara a également fait des allusions sur les réseaux sociaux sans donner de noms, expliquant qu’elle ne supportait pas "les mythos qui s’inventent des vies pour être aimés des gens".



Pour rappel, le couple de la JLC Family et les Vergara ne se supportent pas depuis plusieurs mois. Ils s'attaquent régulièrement à travers les réseaux sociaux.