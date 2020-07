Laura Smet "fière" d'avoir participé au nouveau clip de Grand Corps Malade: elle dévoile le résultat (vidéo)

Grand Corps Malade a dévoilé le clip de la chanson "Mesdames" il y a quelques heures. Le titre est un hommage rendu à toute les femmes.



Laura Smet a participé à ce projet. Elle a remercié le slameur sur Instagram. "Fière d’avoir participé à ce merveilleux clip", a écrit la fille de Johnny Hallyday, remerciant le poète au passage.



"Merci à toi Laura, Immense merci même", lui a répondu l'auteur-compositeur-interprète et réalisateur français.







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



"Merci à vous toutes, Mesdames, d'avoir rendu ce clip si beau : Binetta Mendy, Leonie, Iris et Fériel, Anissa Kallouche, Allia Kallouche, Camille Lavable, Véronique Sanson , Laura Smet, Camille Berthollet, Aurélie Tissier, Zoé Simon Marsaud, Françoise Marsaud, Anna Boutang, Mona Chouchane, Juliette Francelle, Charlotte Jacotte, Caroline Saulnier, Chloé François, Nagera, Heloise, Sarah Jagues, Huguette Mayeko, Christine Chassais, Deborah, Aurélie Lafitte, Anne Flore Aziz, Nahla, Camille Olivier, Camille Bontout", a écrit l'artiste sur Youtube.



Les paroles de "Mesdames":



Veuillez accepter Mesdames ces quelques mots comme un hommage

À votre gente que j’admire, qui créée en chaque homme un orage

Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages

Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otages



Veuillez accepter Mesdames cette déclaration

Comme une tentative honnête de réparation

Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures

Dans le Grand Livre des humains, place au chapitre de la rupture



Vous êtes infiniment plus subtiles, plus élégantes et plus classes

Que la gente masculine qui parle fort, prend toute la place

Et si j’apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps

J’applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc



Derrière chaque homme important se cache une femme qui l’inspire

Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire

La femme est l’avenir de l’homme écrivait le poète

Et bien l’avenir s’est installé et depuis belle lurette



Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis

Vous êtes nos mères, vos êtes nos sœurs

Vous êtes caissières, vous êtes docteurs,

vous êtes nos filles et puis nos femmes

Nous on vacille pour votre flamme



Comment ne pas être en admiration, et sans commune mesure

Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur

Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce, sans sourciller

Celui qu’elles ont dans la journée et le plus grand, mère au foyer



Veuillez accepter Mesdames cette réelle admiration

De votre force, votre courage, et votre détermination

Veuillez accepter Mesdames mon aimable faiblesse

Face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse



Veuillez accepter Mesdames cette petite intro

Car l’avenir appartient à celles qu’on aime trop

Et pour ne pas être taxé de 1er degré d’anthologie

Veuillez accepter Mesdames cette délicate démagogie



Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis

Vous êtes nos mères, vos êtes nos sœurs

Vous êtes caissières, vous êtes docteurs,

vous êtes nos filles et puis nos femmes

Nous on vacille pour votre flamme