Pourquoi Kate Middleton ressemble davantage à la Reine qu'à la princesse Diana...

"Kate Middleton ressemble plus à la Reine qu'à la princesse Diana, en raison de sa personnalité plus introvertie et de sa passion pour le grand air et les grands espaces", c'est ce qu'affirment deux expertes royales interrogées par Yahoo News.

Evoquant la personnalité de la duchesse de Cambridge, 38 ans, l'auteure royale Victoria Murphy a déclaré qu'elle était "plus une joueuse d'équipe qu'une dirigeante'', mais qu'elle avait gagné en confiance depuis qu'elle avait rejoint la famille royale il y a près de dix ans.

Cette commentatrice loue la "force tranquille'' et la "capacité de compartimenter les choses'' de Kate et prédit que ces qualités "conviendront à son futur rôle'' de reine.

L'auteure royal Angela Levin souligne aussi que la duchesse est devenue plus "détendue" depuis ses débuts dans la famille royale, et pense que devenir mère l'a aidée à gagner en confiance.

Le mois dernier, l'auteur royal Tom Quinn a affirmé que le duc et la duchesse de Cambridge étaient "surveillés de près" par des membres de la famille royale, dont la reine et le prince Philip.

S'exprimant dans une émission diffusée sur Channel 5, "William et Kate: trop beau pour être vrai?", l'expert a déclaré que la reine, 94 ans, et le prince Philip, qui venait de célébrer son 99e anniversaire, surveillaient de près le deuxième rang du trône, occupé par le prince William et Kate Middleton.

Expliquant que "la firme" était anxieuse que les Cambridge ne répètent les erreurs commises par d'autres jeunes membres de la famille royale et que personne "ne veut que cela se reproduise".