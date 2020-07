Inès de Koh Lanta se lâche sur une autre candidate: "Trop, c’est trop!"

"Koh Lanta L’île des héros" est terminé depuis un mois. La finaliste, Inès, en profite pour se lâcher sur ses anciens partenaires de jeu. Elle a notamment exprimé le fond de sa pensée dans une interview à "Gossip Room".

Maintenant que Koh Lanta est derrière elle, Inès Loucif en profite pour se lâcher sur le compte de ses anciens camarades. Lorsqu’un journaliste lui demande si elle a rencontré des "inimitiés particulières", la jeune femme dévoile un nom particulier.

"Je me suis embrouillée avec Moussa, avec Claude, après, ça allait... Ahmad...", se souvient-elle. La gagnante de l’émission, Naoil, était également présente lors de l’interview. Elle pousse un peu Inès: "Avec Sara, tu avais un peu de mal…"

Inès se lâche alors sur le compte de l’héroïne venue retenter sa chance sur l’île des héros: "Oh! Avec Sara, put***! Ce n'est pas méchant, mais je l'ai sortie de mon jeu, moi. Ah non, mais c'est trop, c'est trop! Elle crie tout le temps! Après, à la diffusion, ça fait rire parce que tu te dis 'j'ai gardé mon self-control pendant 5 jours où elle était avec nous'."

Pourtant, Inès était ravie de l’arrivée de Sara: "Je me suis dit: 'Elle en veut, elle se bouge, ce serait pas mal'. Mais quelle connerie! Quelle connerie! (...) Je n'ai rien contre elle personnellement, mais c'est à consommer avec modération. Pour moi, ce n'est pas possible. C'était du cri du matin au soir. (...) Elle ne se met jamais en pause! C'est trop, c'est trop, c'est du too much, c'est trop. Tu ne sais même pas quand elle est énervée ou pas parce que c'est sa façon d'être, c'est du cri. Ou alors, ça part en pleurs."