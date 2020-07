Alizée fête un anniversaire particulier: nostalgie pour tous les fans (vidéo)

Alizée fête les 20 ans du tube qui a fait décoller sa carrière: "Moi… Lolita". Gros coup de nostalgie pour la jeune femme aujourd’hui maman de deux enfants. Elle propose à ses fans une petite rétrospective sur son compte Instagram.

Le 4 juillet 2000, le tube "Moi… Lolita" s’imposait. C’était le tout premier single d’Alizée, 15 ans, écrit par Mylène Farmer. Il reste pendant presque 8 mois dans le Top 10 des meilleures ventes de singles en France et sera vendu à plus d’un million et demi d’exemplaires. La carrière d’Alizée était lancée.

Pour fêter ce bel anniversaire, l’épouse de Grégoire Lyonnet a régalé ses fans avec une rétrospective publiée sur son compte Instagram. Elle écrit, émue: "20 ans de carrie`re, 20 ans de rencontres, 20 ans de souvenirs incroyables. Merci pour vos nombreux messages pour ce joli anniversaire."

Elle conclut en annonçant une petite surprise: "Pour fêter la sortie de mon premier single, j’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée pour Noël de mes deux premiers albums en vinyle!"