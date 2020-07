Gérard Depardieu et Pierre Richard se retrouvent au cinéma

Après "La Chèvre" et "Les compères", Gérard Depardieu et Pierre Richard se retrouvent pour un nouveau film intitulé: « Umami no tabi ».

Que les fans de "La Chèvre" se réjouissent, Gérard Depardieu et Pierre Richard préparent un nouveau projet ensemble. Pierre Rochard a diffusé une photo au côté de son ami fin juin, écrivant: "Amis pour la vie, amis pour le vin."

Le film s'intitule "Umami no tabi". Il raconte l'histoire d'un chef étoilé joué par Depardieu qui s'envole pour le Japon afin de trouver l'umami, la cinquième saveur du palais avec l'amer, le salé, le sucré et l'acide. Son meilleur ami, un ostréiculteur joué par Pierre Richard fait aussi partie du voyage. Le film devrait sortir l'année prochaine.