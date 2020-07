Noces de Faïence pour Albert de Monaco et Charlène: ils fêtent ça à la plage (photos)

Le 2 juillet 2020 Charlène et Albert de Monaco célébraient leurs noces de faïence : 9 ans de mariage pour le couple de Monaco.

Albert de Monaco et son épouse, Charlène, ont fêté dignement leurs 9 ans de mariage avec les jumeaux Jacques et Gabriella, âgés de 5 ans. Le palais princier a dévoilé deux photos de cette célébration sur le compte Facebook. On les aperçoit sur un cliché bras dessus, bras dessous devant un coucher de soleil. Une autre photo montre la famille.

Une autre photo officielle a été réalisée quelques jours avant, celle-ci moins décontractée.



©Facebook Palais princier de Monaco