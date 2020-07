Tom Hanks en colère: "Ne soyez pas des cons!"

Tom Hanks a été touché par le coronavirus, et rien n’énerve plus l’acteur que ceux qui refusent de porter un masque et de respecter les distanciations sociales.

En pleine promotion pour la sortie de son film "Greyhound", Tom Hanks s’est énervé contre les citoyens qui ne portent pas de masque pour se protéger et protéger les autres de la propagation du coronavirus. La pandémie fait des milliers de morts aux Etats-Unis. L’acteur américain a été touché par le virus, ainsi que sa femme. "Il n’y a vraiment que trois choses que nous pouvons faire pour arriver à demain : porter un masque, respecter les distances sociales, se laver les mains. Ces choses sont si simples, si faciles, si quelqu’un ne trouve pas en soi la discipline nécessaire pour pratiquer ces trois choses très fondamentales, je pense juste: ‘Honte à vous’. Ne soyez pas des cons. Allez-y. Faites votre part. C’est très basique. Si vous conduisez une voiture, vous n’allez pas trop vite, vous mettez votre clignotant et vous évitez de heurter les piétons. Seigneur, c’est du bon sens."