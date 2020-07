L’acteur britannique Earl Cameron est décédé à 102 ans

Natif des Bermudes, Earl Cameron est décédé ce vendredi 3 juillet 2020. Il a été vu dans James Bond, "L’interprète" et dernièrement "Inception".

Il était un des premiers acteurs noirs majeurs du cinéma britannique. Earl Cameron, notamment connu pour ses rôles au cinéma dans les années 50, est décédé vendredi à l'âge de 102, a annoncé sa famille au Guardian.

L'acteur, né dans les Bermudes en 1917, est devenu célèbre outre-Manche grâce au thriller "Les Trafiquants du Dunbar" (en anglais, "Pool of London", sorti en 1951). Il était aussi connu pour avoir joué aux côtés de Sean Connery dans le James Bond "007: Operation Tonnerre", "Doctor Who" et plus récemment dans "Inception".