Le célèbre gameur Byron "Reckful" est décédé après avoir demandé la main de sa petite amie

Le célèbre gameur Byron "Reckful" est décédé jeudi à 31 ans. Reckful s'était fait des adeptes en jouant à World Of Warcraft. Lorsque sa mort a été annoncée jeudi soir, les fans ont organisé des commémorations virtuelles. Avant sa mort, il avait travaillé à la création de son propre jeu vidéo, appelé Everland. Son frère, Gary Bernstein, a annoncé qu'il s'était suicidé.

Des hommages ont été rendus au joueur de jeux vidéo Byron Bernstein, connu sous le nom de Reckful, qui est décédé jeudi. M. Bernstein était un gameur suivi par 960.000 personnes sur le site Twitch.

Le site a écrit que Reckful était un "pionnier du streaming" et qu'il était "dévasté" d'apprendre sa mort."Nous sommes dévastés d’apprendre la mort de Byron. Nous sommes de tout cœur avec sa famille, ses amis et sa communauté. Il était un pionnier du streaming et a contribué à propulser toute l’industrie", a écrit la plateforme sur Twitter.



Une demande en mariage

Reckful venait de demander la main de Becca, sa petite-amie. Le gameur l'avait fait sur Twitter."Je sais que je serai toujours un peu trop fou… et c’est la preuve… mais au moins tu ne t’ennuieras jamais. Veux-tu m’épouser, Becca ? (...) Ne lui mettez pas la pression pour dire 'oui', je sais que je suis complément fou, je ne l’ai pas vue depuis six mois mais je veux qu’elle sache que mon engagement est réel", avait publié l'homme. Mais Becca n'a pas eu le temps de voir sa demande...



© Twitter (Byron & Becca)

Après son décès, Becca a parlé des troubles mentaux de son compagnon: "Je me souviens que Byron m’a dit à quel point il était traumatisé lorsqu’il a fait appel aux autorités pour le risque de suicide. Quiconque le connaissait savait à quel point cela lui faisait peur et l’affectait. Il m’a amené à réaliser que je ne connaissais RIEN sur la dépression, RIEN sur les problèmes de santé mentale."



Un hommage de ses fans

En janvier, il a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il parlait de sa lutte contre la dépression et disait avoir perdu un de ses frères par suicide. "Byron était quelqu'un qui parlait de ses luttes pour aider les autres afin qu'ils fassent de même (...) Alors que nous vivons cette perte, nous devons reconnaître que la stigmatisation entourant la santé mentale et le traitement empêche souvent les gens de chercher et d'obtenir l'aide dont ils ont besoin", a précisé Twitch dans une déclaration.

Les images des joueurs de World of Warcraft se réunissant dans la cathédrale centrale du jeu pour rendre hommage, en nombre record, montrent à quel point la mort de Reckful a affecté les gens à travers le monde.



Pour certains, c'était aussi une façon de sensibiliser les gens à la stigmatisation qui entoure la santé mentale. Reckful avait ouvertement discuté de ses luttes personnelles sur sa plateforme.

Un message de son ex-compagne

Son ex-petite amie s'est également exprimée sur les réseaux sociaux. "Je ne peux pas m’empêcher de pleurer. C’est tellement douloureux… Quelqu’un que j’aime s’est tué. J’aurais aimé pouvoir dire quelque chose pour l’empêcher. Byron, j’aurais aimé pouvoir t’aider. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir. Merci de faire partie de ma vie. Je t’aime toujours", a écrit Blue Madrigal, son ex-compagne.