Angèle: "Je ne fais que pleurer, j'en peux plus de ce dimanche" (vidéo)

Angèle a passé sa soirée de dimanche avec Sylvie, une de ses amies. Le duo a regardé des anciennes émissions dans lesquelles ses idoles Stromae et Hélène Segara ont fait des apparitions. L'artiste a ensuite regardé plusieurs épisodes de l'émission Stars à domicile. Fan du concept, la chanteuse s'est replongée dans les rencontres les plus mémorables du programme. Très rapidement, elle s'est laissé emporter par l'émotion. "Je chiale", a écrit l'interprète de Oui ou non. Cette dernière a même lancé un petit sondage à sa communauté afin de savoir qui serait emballé par le retour de l'émission culte.