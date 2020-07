Tom Cruise dispensé de quarantaine: voici pourquoi

Le gouvernement britannique a autorisé plusieurs stars américaines à ne pas respecter de période de quarantaine lors de leur entrée au Royaume-Uni.

Pas de quarantaine pour Tom Cruise. La décision a été prise le ministre de la culture anglais, Oliver Dowden, après une discussion en ligne avec l’acteur et producteur de Mission Impossible. Interrompus en mars dernier, les tournages des opus 7 et 8 de la franchise pourront se poursuivre prochainement dans les studios de Leavesden, près de Londres.

"Les blockbusters les plus importants et les séries les plus audacieuses sont conçus sur le sol britannique", a déclaré Oliver Dowden dans un communiqué. "Notre créativité, notre expertise et les niches fiscales que nous proposons aux entreprises audiovisuelles signifient que nous sommes très demandés, et que cette demande est bénéfique pour notre économie."



Et d'ajouter: "Nous voulons que l'industrie rebondisse et dispenser un petit nombre de personnes essentielles de la quarantaine est un aspect de notre engagement pour que les tournages puissent se dérouler en sécurité."