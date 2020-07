La fin d'une longue amitié entre Meghan Markle et Jessica Mulronney: elle serait "désemparée et dévastée"

Meghan Markle a mis des distances avec son amie de toujours et celle-ci le vit apparemment très mal.

Jessica Mulroney est actuellement dans une très mauvaise passe : après une polémique avec la blogueuse Sasha Exeter, elle craint perdre des contrats importants, notamment avec la célèbre émission Good Morning America. Ses agents seraient en pourparlers avec la chaîne pour que Jessica Mulroney puisse continuer à travailler.

Mais elle déplorerait le manque de soutien de Meghan Markle durant cette période compliquée.

"L'équipe de Jessica a clairement indiqué qu'elle se sentait complètement abandonnée par Meghan et craint qu'elle ne la retire définitivement de sa vie, a ainsi déclaré une source au Sun. Elle est complètement désemparée et dévastée parce que Meghan n'a rien fait pour la défendre publiquement. Jessica est terrifiée à l'idée de ne plus jamais travailler."

Le site US Weekly renchérit, citant une autre source : "Elle s'est entretenue avec des avocats, des experts en images et des équipes de relations publiques. Elle réfléchit énormément afin de trouver un moyen de mettre cela derrière elle."

"Leur relation est terminée"

Apparemment, leur amitié bat de l'aile depuis des propos tenus par Jessica Mulroney, qui avait déclaré avoir vécu "une expérience à la fois très personnelle et très publique avec sa meilleure amie, dans laquelle la question de la race était au premier plan".

D'après un informateur de US Weekly, "Meghan considère que leur relation est terminée".

Voilà 10 ans que Meghan Markle et Jessica Mulroney sont amies. Elle était à ses côtés lors de ses noces avec le prince Harry, mais aussi lorsqu'ils ont pris la décision de quitter l'Angleterre quelques temps.