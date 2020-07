Naya Rivera (Glee) disparue et présumée morte: son fils de 4 ans retrouvé seul sur un bateau de location

Une star de la série télévisée "Glee" Naya Rivera est portée disparue et des recherches se poursuivront jeudi pour la retrouver dans un lac en Californie où elle pourrait s'être noyée, selon des responsables locaux.



Les services de police de Ventura County ont tweeté qu'ils recherchaient une "possible victime de noyade" dans le lac et qu'une équipe de plongeurs avait été déployée sur les lieux.

Révélée dans le rôle de Santana Lopez

Naya Rivera, 33 ans, doit sa notoriété au personnage de Santana Lopez, une étudiante pom-pom girl qu'elle incarne dans les six saisons de la série Glee.



Elle avait loué un bateau mercredi pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru au nord-ouest de Los Angeles, a indiqué un porte-parole de la police de Ventura County. L'enfant a été retrouvé par un tiers sur le lac, endormi et "portant un gilet de sauvetage", a précisé Eric Buschow à l'AFP. "Les recherches sont suspendues jusqu'au matin et reprendront à l'aube", a-t-il précisé.

Une dernière photo d'elle et son fils publiée sur Instagram



Naya Rivera avait publié une photo d'elle avec son fils sur Instagram mercredi avec le commentaire "seulement tous les deux".



Elle avait divorcé en 2018 du père de l'enfant, l'acteur Ryan Dorsey, et tous deux se partageaient la garde de l'enfant, selon le média spécialisé dans le people TMZ.

Une malédiction?



Un autre acteur de "Glee", Mark Salling, a mis fin à ses jours en 2018, alors qu'il attendait le rendu d'un jugement pour possession d'images pédopornographiques. Le Canadien Cory Monteith, autre star de la série, est décédé en juillet 2013 d'une overdose de drogue et d'alcool.





