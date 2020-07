Ça y est, Meghan Markle (re)commence à travailler! Son premier engagement est connu

Meghan Markle, le prince Harry et de leur fils Archie, résident désormais à Los Angeles, ville natale de l'ancienne actrice. Quelques semaines après avoir posé leurs valises, le coronavirus a chamboulé la vie de milliards de personnes à travers le monde, et le couple n'a pas été épargné.

Trouver des sources de revenus

A distance de la Couronne britannique et libérés de leurs engagements royaux, Meghan et Harry doivent aujourd'hui trouver d'autres sources de revenus. Un moyen simple qui leur permet en même temps de soutenir des causes auxquelles ils tiennent est de participer à des conférences, pour lesquelles ils sont grassement payés.

Malheureusement, cette période troublée n'était pas propice aux grands rassemblements de foules. Mais des alternatives naissent partout dans le monde et la première conférence à laquelle Meghan participera sera virtuelle!

Michelle Obama sera aussi de la partie

Du 13 au 15 juillet 2020 se tiendra le Girl Up Global Leadership Summit, un événement créé pour encourager les jeunes filles à défendre l'égalité des sexes et le progrès social. "Le présent est féminin! Mais ne nous croyez pas sur parole. Écoutez plutôt Meghan Markle. La duchesse de Sussex offrira ses conseils aux jeunes meneuses", a annoncé l'organisation sur Twitter ce mardi.

Ce premier engagement est prestigieux et d'autres grandes personnalités, comme Michelle Obama, participeront elles-aussi à l'événement. Meghan Markle est désormais représentée par la même agence de relations publiques que les Clinton et les Obama, on risque donc de la voir côtoyer plus d'une fois les anciennes familles présidentielles sur le devant de la scène!

La conférence, en anglais, est gratuite, vous pouvez vous inscrire ici.