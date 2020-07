Rachel Trapani a donné naissance à son deuxième enfant: elle publie de tendres photos

Le petit Andrea a vu le jour le 7 juillet 2020. Sur son compte Instagram, Rachel Legrain-Trapani annonce la nouvelle à ses fans dans une adorable photo. "Tout s'est bien passé (...) Valentin a pu me soutenir et être avec moi à chaque instant. Et comme je m'en doutais, c'est un papa complètement gaga", écrit l'ex Miss France. Sur une seconde photo, elle écrit: "On récupère, on prend nos marques, on s'aime".

La jeune femme est déjà maman d'un garçon prénommé Gianni et âgé de 7 ans dont le père est un Aurélien Capoue, un footballeur français. En 2019, elle rencontre Valentin Leonard, un mannequin qui s'était fait remarquer en participant à des programmes de télé-réalité. Sur leurs réseaux sociaux, Rachel et Valentin affichent régulièrement leur petite famille qui s'est donc récemment agrandie.



