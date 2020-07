Amir: cette vidéo qui inquiète ses fans

Il y a quelques heures, Amir a partagé une vidéo de lui en train de prendre soin des dents de son épouse Lital en lui faisant un détartrage.



"J'étais motivé, mais pas ma patiente. Ce n'est pas gagné les gars. Franchement, tu as du courage", a écrit l'artiste qui était dentiste avant de se lancer entièrement dans la chanson. Ces images ont inquiété certains fans qui ont cru qu'il avait arrêté sa carrière musicale.



"On préfère quand même que tu restes chanteur", a écrit un fan. "Reviens sur scène, ce sera beaucoup plus agréable", a commenté un autre admirateur. "Tu refais ton ancien métier", a ajouté une autre fan, inquiète.



