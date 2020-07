Capucine Anav largue Alain-Fabien Delon et s'affiche aux côtés d'un millionnaire

L'idylle entre Capucine Anav et Alain-Fabien Delon est bel et bien terminée selon le magazine Public. Aujourd'hui, la jeune femme de télé-réalité semble avoir retrouvé l'amour aux côtés de Victor, un homme qui travaille dans la finance. Capucine et Victor ont été aperçus au bois de Boulogne à Paris. Des photos publiées par le magazine et repérées par plusieurs médias les montrent plus complices que jamais.

Selon Public, ce dernier est millionnaire. Il profiterait de nombreux voyages dans le monde entier et se serait offert une balade en hélicoptère aux côtés de Bob Sinclar à Saint-Tropez.

Capucine Anav et Alain-Fabien Delon s'étaient mis en couple en 2017. En mai dernier, plusieurs médias avaient annoncé leur séparation. "Petit à petit, ils se sont rendus à l’évidence : la flamme du début de leur idylle, en 2017, n’était plus vraiment là", écrivait le magazine Public.