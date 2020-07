Kelly et Neymar (Les Ch'tis) bientôt parents pour la 2e fois: la maman partage l'une de ses plus grandes craintes

Ils se sont séparés pour mieux se retrouver. Après plusieurs mois de séparation, Kelly et Neymar ont fini par se remettre ensemble. Parents d'un petit Lyam, ils avaient décidé de redonner une chance à leur couple. Désormais, tous deux partagent le quotidien de leur famille dans l'émission Mamans et célèbres diffusée sur TFX. C'est dans une vidéo publiée par la production de l'émission que Kelly a décidé d'annoncer la nouvelle à ses fans: leur famille va bientôt s'agrandir. "Je suis tombée enceinte le 31 mars, le jour de mon anniversaire", explique-t-elle.

La jeune maman se confie et évoque l'une de ses craintes. "Mon accouchement est prévu pour le 29 décembre et j'ai un stress. Je ne veux pas accoucher le soir de Noël, je n'ai pas envie de laisser Lyam, je n'ai pas envie qu'il en veuille à son petit frère ou sa petite sœur d'avoir passé Noël seul et pas en famille", souffle-t-elle.

Kelly et Neymar, qui s'étaient fait connaître grâce à leur participation à l'émission de téléréalité, les Ch'tis, diffusée sur W9, s'apprêtent donc à devenir parents pour la seconde fois. "Je pense qu'il nous a fallu une minute ou deux pour réaliser que j'étais enceinte. On était grave contents. On avait envie de le crier sur tous les toits", raconte la jeune femme.