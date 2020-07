Robert De Niro touché par la crise du Covid: son ex-femme le traine en justice pour sa pension alimentaire

Robert De Niro et Grace Hightower se sont séparés en 2018. Depuis, l’acteur verse 100 000 euros de pension alimentaire mensuelle à son ex-femme. Sauf que depuis le début de la crise du Covid, il a vu ce montant à la baisse et elle a vu rouge.

C’est une affaire de grosses sommes entre Robert De Niro et son ex-femme, Grace Hightower. Alors que la pension alimentaire est fixée à 100 000 euros par mois, Robert De Niro ne verse que la moitié à son ex depuis le début de la crise du Covid. Elle a saisi la justice, mais les avocats l'ont expliqué à la Cour suprême de Manhattan: l’acteur est actionnaire d’une chaîne de restaurant et d’un hôtel. Ces deux business ont fortement souffert de la crise et De Niro a dû renflouer les caisses avec ses réserves personnelles.

Ce n’est pas suffisant pour porter réellement atteinte au portefeuille de la star, mais il se serait aussi endetté auprès d’autres actionnaires qui travaillent avec lui afin de sauver le business. Enfin, ses projets cinématographiques ont été mis en pause, il ne devrait toucher que les millions du film "The Irishman".

Autant de raisons qui l’ont faire réduire la pension alimentaire. En effet, selon les termes du divorce, il ne doit payer un million par an à Grace Hightower que s’il en touche plus de quinze. Pour 2020, ses avocats estiment qu’il ne gagnera pas plus de 7,5 million de dollars.

Le juge de la Cour suprême de Manhattan a rendu un jugement temporaire. Robert De Niro a été autorisé à maintenir la limite de la carte de crédit de Grace à 50.000 dollars par mois, mais devra lui verser 75.000 dollars afin qu’elle puisse trouver une maison pour loger cet été avec leurs deux enfants.