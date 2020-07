Thomas Vitiello ne ressemble plus du tout à ça: son incroyable transformation 10 ans après Secret Story (photos)

Thomas et Benoit dans Secret Story… C’était il y a déjà 10 ans. Aujourd’hui, Thomas Vitiello a totalement changé de look. Il est devenu maquilleur professionnel et mène une vie loin des projecteurs.

En juillet 2010, Thomas intégrait Secret Story avec son secret: "Je suis né hermaphrodite". Il s’est imposé dans le programme avec son duo explosif avec Benoit. Après l’émission, ils avaient travaillé ensemble sur NRJ12. Ils s’étaient également produits sur scène avec leur show "Comic Out". Mais tout ça est terminé. Thomas est aujourd’hui âgé de 28 ans et est maquilleur professionnel. Il apparaît 100% naturel sur certaines photos, mais continue à se déguiser en femme. Il dévoile quelques photos sur son compte destiné à ses transformations: "Thehoehazard".

©Instagram @tomasomua

Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.