Les Spice Girls auraient pu être très différentes: Melanie C a failli rater le coche

Au moment de la création du groupe, Melanie C raconte qu’elle ne faisait pas partie des Spice Girls. Lors des auditions, un problème de santé l’a empêchée de se présenter au deuxième tour.

Pour tout le monde, les Spice Girls dans les années 90 étaient: Geri Halliwell, Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton et Melanie C. Mais le groupe était assez différent à la base. En promotion de son album solo, Melanie C est revenue sur cette histoire:"J'ai passé une audition pour intégrer un girls band. J'avais chanté I'm so excited, des Pointer Sisters. Je crois que c'était la seule chanson un peu girly que je connaissais. Et puis on nous a demandé de danser. On m'avait rappelée pour une autre audition mais j'étais malade, et c'était impossible que j'y aille! Alors j'ai demandé à ma mère d'appeler les managers pour les supplier de me donner une autre chance. Mais ils ont dit 'Non, désolé, c'est trop tard'."

Heureusement pour la chanteuse, elle a trouvé un moyen d’intégrer le groupe: "Finalement, ça n'a pas marché avec une autre fille et je suis revenue. Donc il y a eu pas mal de changements. Tous les membres du groupe ont passé une audition. Melanie, Geri, Victoria et moi avons été sélectionnées. Il y avait encore une autre fille mais ça ne fonctionnait pas trop, avec elle non plus. Donc on nous a présenté Emma. Et là, notre dynamique est devenue magique. C'est à ce moment-là que les Spice Girls, telles que vous les connaissez, sont nées." Et on n’imagine pas la bande autrement aujourd’hui.