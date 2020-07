Une plaine de jeux occupée par des oursons: scène incroyable et pourtant pas si rare (vidéo)

Avec le coronavirus, les animaux ont repris leurs droits dans plusieurs endroits. C’est le cas notamment en Caroline du Nord aux États-Unis où vivent beaucoup d’ours noirs. Il n’est pas rare de les voir dans les jardins, les aires de jeux et même les piscines.

Il n’y a pas que les petits humains qui aiment les aires de jeux, les petits ours aussi d’après ces images filmées à Asheville aux États-Unis. Cinq oursons se sont aventurés dans un jardin et se sont mis à jouer sur la balançoire et le toboggan. "Ces images ont été filmées dans notre cour. Il s’agit d’une mère et de cinq oursons, dont deux sont soupçonnés d’avoir été adoptés d’une autre portée", a déclaré la personne qui a repéré cette joyeuse famille d’ours.

En effet, la population d’ours noirs dans cette région est importante. Entre 100 et 200 ours y vivent parmi 90.000 humains. Il n’est pas rare de voir des images d’ours se prélassant dans les jardins, piscines et hamac. Pourtant, même s’ils sont extrêmement mignons, la prudence est de mise. Ils peuvent se montrer très agressifs.