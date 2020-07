Jean-Luc Reichmann réagit au décès du chauffeur de bus: "Je suis bouleversé par tant de violence"

Le chauffeur violemment agressé à Bayonne, Philippe Monguillot, est décédé vendredi 10 juillet. Face à ce drame, Jean-Luc Reichmann a réagi, désemparé.

Philippe Monguillot, le chauffeur de bus agressé dimanche à Bayonne, et qui était en état de mort cérébrale depuis, est décédé vendredi en fin d’après-midi, a annoncé sa fille Marie à une correspondante de l’AFP.

Touchés par ce drame, de nombreuses personnes connues ont réagi. Jean-Luc Reichmann a posté un message sur son compte Twitter: "Une famille brisée au nom de quoi ?! Je suis bouleversé par tant de violence et de lâcheté. Je continuerai à me battre, à vos côtés tant que je le pourrai, et à dénoncer toute forme de violence."



Matt Pokora s’est lui aussi exprimé: "Triste... Je salue la dignité et le courage de madame Monguillot et ses enfants. Que justice soit faite, là aussi". Un message qui a été retweeté par Omar Sy qui a répondu par des émojis coeur brisé et prière.