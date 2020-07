Kate et William: un scandale sexuel d'envergure dans leur université

Pour rappel, Kate et William se sont rencontrés en 2001 à l'université. Le couple fréquentait le même établissement. Il s'agit de St Andrews en Écosse. 19 ans plus tard, le campus est frappé par un scandale sexuel qui fait désormais les gros titres des journaux. Deux étudiants, appartenant à la fraternité "Alpha Epsilon Pi", ont été suspendus après avoir été accusés d'agression sexuelle. Depuis, la parole se libère sur le campus. Une centaine de jeunes a témoigné sur Instagram. C'est sur le compte St Andrews survivor que les élèves victimes de viol et de harcèlement sexuel se sont exprimés.

"J'étais à une fête de la fraternité et j'étais ivre. Un des garçons que je connaissais m'a dit qu'il pouvait me raccompagner chez moi. Je pensais que je pouvais lui faire confiance. Il m'a mise au lit et la seule chose dont je me rappelle ensuite, c'est qu'il était en train de me violer. Je suis partie en courant et choquée. Je me suis enfermée dans la salle de bains, car je ne voulais pas sortir", a raconté une étudiante qui explique que les faits remontent à février 2020.



Face à un tel scandale, la direction de l'université a promis d'aider la police dans son enquête. La fraternité "Alpha Epsilon Pi" a pris la décision d'instaurer un cour "d'éducation au consentement et à la culture anti-viol" avant la prochaine rentrée. La direction a également encouragé les victimes à porter plainte.