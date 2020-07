Laeticia Hallyday en vacances avec Joy: mais où est Jade?

Laeticia Hallyday est en vacances en Europe depuis le 19 juin. Après un petit voyage entre la Grèce et l'Italie avec son compagnon Pascal Balland, elle est revenue en France où elle a retrouvé Joy, sa fille de 11 ans. C'est à Palavas-les-Flots que le duo profite de moments mère-fille.

Jade, 15 ans, est absente. La fille de Johnny Hallyday a préféré passer du temps avec ses amis dans le sud du pays. Il s'agit de Tess Rambaldi, la fille de Marie Poniatowski et du réalisateur Pierre Rambaldi, et Roman Lavoine, le cousin de Tess et aussi le fils de Marc Lavoine et de son ex-épouse Sarah Poniatowski. Selon Public, l'adolescente passerait du temps chez son grand-père André Boudou. Des vacances différentes pour les deux soeurs qui se retrouveront dans quelques jours.