"Cette image m’a mis les larmes": Slimane bouleversé en voyant le père de Naya Rivera nager dans le lac à la recherche de sa fille

Il est suspecté que Naya Rivera, actrice de premier plan dans la série télévisée américaine "Glee", a perdu la vie en se noyant dans un lac californien, selon le bureau du shérif du comté de Ventura s'exprimant jeudi. La jeune femme de 33 ans avait disparu après avoir navigué sur le lac Piru la veille.

"Nous suspectons qu'un accident est survenu et qu'elle s'est noyée dans le lac", ont communiqué les autorités lors d'une conférence de presse. "Il n'y a pas d'indication pointant vers un acte criminel, pas de signe que quelque chose de mal se soit passé hormis un accident tragique." Naya Rivera avait disparu après avoir loué un bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru, au nord de Los Angeles mercredi. Un employé de la société de location avait retrouvé l'enfant seul et en bonne santé dans l'embarcation dans l'après-midi. Les opérations de recherche se poursuivaient jeudi pour localiser l'actrice.

Les proches de l'actrice se sont joints aux recherches. Les images de George Rivera, le père de la star, en train de nager tout habillé dans le lac ont bouleversé le monde. Slimane a été très ému en voyant la scène. "Cette image m’a mis les larmes", a écrit le chanteur français sur Twitter.



Pour rappel, Naya Rivera avait loué un bateau mercredi pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru au nord-ouest de Los Angeles, a indiqué un porte-parole de la police du comté. L'enfant a été retrouvé environ trois heures plus tard par un tiers sur le lac, endormi et "portant un gilet de sauvetage", a précisé Eric Buschow à l'AFP.



Naya Rivera avait publié une photo d'elle avec son fils sur Twitter mercredi avec le commentaire "rien que nous deux". L'actrice avait plus récemment figuré dans les séries "Devious Maids" et "Step Up: High Water".



Elle avait divorcé en 2018 du père de l'enfant, l'acteur Ryan Dorsey, et tous deux se partageaient sa garde, selon le média spécialisé dans les célébrités TMZ.