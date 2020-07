Mort mystérieuse de Nicole Thea, une célèbre Youtubeuse de 24 ans enceinte de 8 mois

L'histoire est tragique car rien n'explique aujourd'hui, la disparition de Nicolae Thea, 24 ans. "Heureuse et en bonne santé", comme elle le disait elle-même il y a quelques jours, la YouTubeuse, impatiente de faire la connaissance de son bébé.

Mais enceinte de 8 mois, la jeune femme est décédée, ainsi que le bébé qu'elle portait. Sa famille a annoncé la triste nouvelle sur son compte Instagram.

"À tous les amis et sympathisants de Nicole, c'est avec une grande tristesse que je dois vous informer que Nicole et son fils, qu'elle et Boga ont appelé Reign, sont décédés tristement samedi matin", peut-on lire en légende d'une photo de Nicole Thea

"En tant que famille, nous vous demandons de nous donner de l'intimité parce que nos cœurs sont vraiment brisés et que nous avons du mal à faire face à ce qui s'est passé", ont-ils ajouté.

La YouTubeuse était très appréciée avec près de 86.000 abonnés sur YouTube et 162.000 sur Instagram.