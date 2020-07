Jason, 12 ans, joue de la trompette devant un hôpital américain chaque soir depuis des mois en hommage aux soignants (vidéo)

Jason, un Américain 12 ans, joue de la trompette devant l'hôpital Emory Decatur en Géorgie tous les soirs depuis des mois pour honorer les travailleurs de la santé en première ligne. Ce dernier n'a jamais arrêté de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui lutte pour sauver des vies chaque jour.

L'enfant a joué "Over the Rainbow", la chanson de Harold Arlen et E.Y. Harburg écrite pour Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz en 1939. Les nouvelles images partagées sur les réseaux sociaux le 12 juillet ont bouleversé de nombreux internautes. "Ca y est, je pleure", a écrit Ari sur Instagram. "Notre monde a besoin de beaucoup plus de gens comme lui", a commenté Princess.



D'autres vidéos de Jason en train de jouer de la trompette ont été publiées sur son compte Instagram