Lea Michele: harcelée suite à la disparition de Naya Rivera, elle ferme son compte twitter

Il est suspecté que Naya Rivera, actrice de premier plan dans la série télévisée américaine "Glee", a perdu la vie en se noyant dans un lac californien, selon le bureau du shérif du comté de Ventura s'exprimant jeudi. La jeune femme de 33 ans avait disparu après avoir navigué sur le lac Piru la veille.

La femme de 33 ans qui doit sa notoriété au personnage de Santana Lopez, une étudiante pom-pom girl qu'elle incarne dans les six saisons de la série Glee, avait loué un bateau mercredi pour emmener son fils de quatre ans sur le lac Piru au nord-ouest de Los Angeles, a indiqué un porte-parole de la police de Ventura County. L'enfant a été retrouvé par un tiers sur le lac, endormi et "portant un gilet de sauvetage", a précisé Eric Buschow à l'AFP.

Lea Michele a quitté Twitter



Certains fans de Naya Rivera semblent avoir besoin de trouver un responsable à la disparition de la star. Nombreux se sont attaqués à Lea Michele, une actrice qui avait eu des rapports tendus avec Naya Rivera. "Ca aurait dû être toi au lieu de Naya" , a écrit un utilisateur de Twitter. En voyant cet acharnement et ces propos d'une grande violence, les fans de Lea Michele ont pris la défense de l'actrice qui a discrètement désactivé son compte Twitter samedi. La star de Glee veut prendre du recul par rapport aux médias sociaux même si son compte Instagram est toujours actif.



Une personne a répondu à ses détracteurs en voyant le déferlement de haine sur les réseaux sociaux: "Est-ce sa faute si Naya a disparu? Non. Je suis sûr qu'elle est aussi bouleversée que le reste du casting de Glee".



Après la désactivation de Twitter par Lea, Amber Riley, autre actrice phare de Glee, s'est exprimée dimanche sur les réseaux sociaux. "Montrez un peu de respect. Toute notre énergie est consacrée à aider à retrouver Naya et à prier pour son retour en toute sécurité et pour sa famille (...) Concentrez-vous sur Naya et sa famille. Pas sur nous. Nous n'avons pas d'importance en ce moment", a écrit la star. De nombreuses personnes pensent que celle qui interprétait Mercedes Jones dans Glee a fait référence au harcèlement dont est victime Lea Michele.

Bien que Lea et Naya aient eu une relation mouvementée, elles semblaient en bons termes en avril dernier. Naya avait commenté une publication de Lea, enceinte. Cette dernière dévoilait son ventre rond: "Aww félicitations ! J'adore ça. Tu vas être une maman formidable".