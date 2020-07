Hélène Darroze s'attire les foudres de certains abonnés à cause d'une photo de sa fille

Ce lundi 13 juillet, la célèbre cheffe Hélène Darroze a pris l'Eurostar avec ses deux filles pour rejoindre Londres et a partagé des photos du voyage sur Instagram.

On peut voir ses deux filles, masquées et une tablette entre les mains pour tuer le temps durant le trajet. Mais la plus jeune, Quiterie, ne porte pas correctement son masque, qui descend sous son nez.

Du coup, la cheffe a dû essuyer une salve de commentaires désobligeants. "Il est mal mis, le masque", écrit un abonné. "Masque inutile, elle peut l'enlever", ajoute un autre. "Quand les gens auront compris que le masque doit couvrir le nez on aura sauvé les 3/4 de la population... Le Covid aime les nez de tout âge", s'énerve un troisième tandis qu'un autre s'offusque de constater que la petite fille a "les chaussures sur le siège".

Hélène Darroze compte pas moins de 886.000 abonnés sur Instagram, et donc forcément, parmi eux, il y en a qui laissent parfois des commentaires négatifs.