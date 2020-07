Scène déchirante: les acteurs de la série Glee main dans la main devant le lac où Naya Rivera a perdu la vie

Un corps retrouvé au cours des recherches menées pour retrouver l'actrice américaine Naya Rivera disparue dans un lac californien est bien celui de cette actrice réputée pour son rôle dans la série télévisée Glee, a confirmé le shérif William Ayub lundi. La piste d'une noyade accidentelle est privilégiée.



Les acteurs de la série Glee et amis de Naya Rivera se sont réunis le 13 juillet à l'endroit où l'actrice a perdu la vie. Main dans la main, les stars se sont recueillies devant le lac. Amber Riley (Mercedes Jones), Jenna Ushkowitz (Tina Cohen), Heather Morris (Britanny Pierce), Chris Colfer (Kurt Hummel), Kevin McHale (Artie Abrams), ou encore Harry Shum Jr (Mike Chang) étaient venus rendre hommage à l'actrice.



Rappel des faits



Naya Rivera avait disparu après avoir loué un bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru, au nord de Los Angeles mercredi. Un employé de la société de location avait retrouvé l'enfant seul et en bonne santé dans l'embarcation dans l'après-midi. Des recherches ont été entreprises les jours suivant, à l'aide d'hélicoptère et de plongeurs entre autres. Un corps avait été retrouvé et les autorités ont été en mesure de confirmer qu'il s'agissait bien de la jeune femme.

Les premières constatations indiquent une noyade accidentelle, a expliqué M. Ayub, le shérif du comté de Ventura, près de Los Angeles. "Nous pensons que le corps que nous avons découvert est celui de Naya Rivera", a dit le shérif, citant la localisation, l'apparence, la tenue et l'état de la victime retrouvée lundi matin.

Le corps va être autopsié par un médecin légiste qui va confirmer l'identité à l'aide des empreintes dentaires, mais aucune autre disparition n'a été signalée dan le lac Piru, a-t-il souligné. Selon la police, le fils de l'actrice avait été retrouvé endormi sur le bateau et porteur d'un gilet de sauvetage, quelques heures après leur départ.

L'enfant a par la suite dit aux enquêteurs qu'il était allé nager avec sa mère dans le lac et que cette dernière l'avait aidé à remonter à bord. Il s'était alors "retourné et l'avait vue disparaître sous la surface de l'eau", a raconté le shérif.

Selon Bill Ayub, les forts courants qui se manifestent parfois dans le lac Piru pourraient être à l'origine du drame. Celle-ci a incarné le rôle de la cheerleader Santana Lopez durant les six saisons de la série télévisée américaine Glee, diffusée entre 2009 et 2015.



Une série de drame

Le casting de "Glee" a été marqué par une série de drames. Un acteur de la série, Mark Salling, a mis fin à ses jours en 2018, alors qu'il attendait le rendu d'un jugement pour possession d'images pédopornographiques. Et le Canadien Cory Monteith est décédé en juillet 2013 d'une overdose de drogue et d'alcool.