Christophe Maé souhaite faire un duo avec le rappeur Jul: "J'ai un grand respect pour ce qu'il fait"

Le chanteur Christophe Maé a accordé une interview au Parisien. L'artiste de 44 ans a parlé du confinement et du temps passé avec ses fils: Jules et Marcel. Il a partagé de nombreux moments de bonheur avec ses enfants de 12 et 6 ans.



"Nous avons de la chance, j'étais dans ma maison, dans un petit village entre Aix et Marseille, c'était cool et il a fait beau. Les dix premiers jours, j'ai tourné en rond, j'étais dégoûté, malheureux de ne pas faire cette tournée. Mais, en vérité, il n'y avait vraiment rien de dramatique (...) Ça a été une occasion unique et magique pour passer du temps en famille", a expliqué le père de famille.



Il a expliqué qu'ils avaient écouté beaucoup de rap durant le confinement. "J'entends du soir au matin du hip-hop, de Moha La Squale à Bigflo et Oli en passant par Jul. Je kiffe de les voir danser. Je chante "Tchikita" de Jul avec eux, on s'éclate", a précisé la star, visiblement fan du rappeur de 30 ans.



"J'ai un grand respect pour ce qu'il (Jul) fait, pour les gens qui ne dorment pas, et ce n'est pas donné à tout le monde d'être aussi créatif (...) Je l'ai croisé une fois et on en avait parlé ! Si on a la chanson qu'il faut, la porte est toujours ouverte", a lancé Christophe Maé, prêt à collaborer avec Jul.