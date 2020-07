Bruxelles Mobilité lance "Barlos" avec Silent Jill, Kody, Mourade Zeguendi et Martha Da'ro: voici les images (vidéos)

Bruxelles Mobilité s'est inspiré de l'esthétique des séries policières pour sa campagne contre la conduite sous influence, indique le service public régional mardi dans un communiqué. Intitulée "Barlos", ladite campagne est composée de trois vidéos dans lesquelles jouent Kody, Martha Da'ro, Mourade Zeguendi et Silent Jill.



Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Dans ces mini épisodes d'une minute et demi, Bruxelles Mobilité rappelle les conséquences que peut avoir la conduite sous influence d'alcool, de drogue ou de médicaments. "En 2019, alcool et/ou drogues ont joué un rôle dans 11% des accidents graves (avec tués et blessés) à Bruxelles. Au cours de la même période, 1 Bruxellois entre 18 et 34 ans sur 5 (20%) admettait avoir conduit au moins une fois sous l'influence de drogues au cours du mois écoulé", indique le communiqué.



Pour la ministre bruxelloise de la Sécurité routière, Elke Van den Brandt, "il est indispensable, après ce confinement, de continuer à sensibiliser aux dangers de l'alcool et des drogues au volant".



La campagne annonce en outre que les sanctions encourues en cas de conduite ou d'accident sous influence sont sévères. "En 2019, la police a effectué plus de 165.000 contrôles d'alcool et 56.000 contrôles de drogues, rien qu'à Bruxelles" rappelle-t-elle enfin.