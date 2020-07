Procès Johnny Depp - "Elle m’a écrasé une cigarette sur la figure": l'acteur affirme qu'Amber Heard l'HUMILIAIT

Depp poursuit en diffamation devant la Haute Cour de Londres le tabloïd The Sun et sa société éditrice NGN pour l'avoir accusé d'être un mari violent, ce qu'il dément. L'acteur de 57 ans affirme qu'Amber Heard, 34 ans, a monté un dossier contre lui pendant leurs deux années de mariage, qui s'est achevé par un divorce fracassant en 2017, afin de faire avancer sa carrière à ses dépens. Chaque jour, ce procès lève un peu plus le voile sur la vie de l’ancien couple de stars.



Ce mardi, des SMS envoyés par Johnny Depp à son docteur en 2015 ont été présentés à la Haute Cour. Un des gardes du corps de Johnny Depp a déclaré que l’acteur lui avait confié, à cette époque, qu’Amber Heard lui avait coupé le haut d’un doigt lors d’une dispute en lui jetant une bouteille de Vodka dessus. "Elle m’a écrasé une cigarette sur la figure", aurait ajouté l’acteur. Les SMS témoignent de ce contexte explosif, un mois après leur mariage.



Voici ce le contenu des messages envoyés par Johnny Depp au Docteur David Kipper : "Merde mec, Je ne peux simplement pas vivre comme ça. Elle est aussi pleine de merde qu’une dinde de Noël. J’en ai assez. Les insultes constantes, les humiliations, dénigrements, les crachats qui sortent de la bouche de cette conne malveillante, méchante et vindicative."



Selon la star de Pirates des Caraïbes, Amber Heard l’aurait traité de "vieil homme triste" et de "has been". Et Johnny Depp de commencer à penser, dès 2015, que son mariage n’aurait été, pour Amber Heard, qu’un moyen de booster sa carrière. "Tu sais quoi ? Bien plus blessant que ses diatribes vénéneuses et dégradantes (…) C’est son obsession d’elle-même. Elle est tellement ambitieuse et désespérée de succès et de notoriété. C’est probablement pourquoi j’ai été choisi", a-t-il écrit.



En décembre 2015, sur l’île privée de Johnny Depp aux Bahamas, l’agent qui gère sa propriété affirme avoir entendu l’actrice dire que "sa carrière était terminée", qu’il "mourrait comme un homme seul". Elle l’aurait également traité de "gros".