La dernière photo postée par Matt Pokora fait CRAQUER tous ses abonnés

De retour en France après plusieurs mois passés aux Etats-Unis, Matt Pokora profite de ses vacances en famille. Il profite notamment de moments précieux avec son fils Isaiah, né en janvier dernier.

La petite famille a embarqué pour la Corse et profite du calme et des paysages sublimes de l'île de beauté. Sur la dernière photo postée par le chanteur, on le voit à plat ventre sur le pont du bateau, tenir son bébé. Isaiah porte un maillot de foot de l'OM, le club favori de son papa, et qui porte le vrai nom du chanteur : Tota. Le bébé porte un chapeau et le regard de Matt en dit long sur l'amour qu'il porte à son fils !

Tous les ingrédients sont réunis pour faire craquer les abonnés de l'artiste. "Tellement magnifique", "je craque", "trop chou" ou encore "les plus beaux", peut-on notamment lire en commentaires.