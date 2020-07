"Elle était drôle, gentille, généreuse": les créateurs de Glee rendent hommage à Naya Rivera et lancent une bourse d’études pour son fils

Les créateurs de Glee Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan ont rendu un hommage touchant à la star de la série, Naya Rivera, qui a été retrouvée morte lundi dans un lac de Californie cinq jours après sa disparition. Dans une lettre émouvante oubliée dans le Holywood Reporter, ils confient avoir le cœur brisé par la disparition de leur amie.



"Naya n'était pas une habituée de la série lorsque nous l'avons lancée sur Glee. Elle n'avait pas plus de quelques lignes dans le pilote. Mais il n'a pas fallu plus d'un épisode ou deux pour que nous réalisions que nous avions eu la chance de trouver l'une des stars les plus talentueuses et spéciales avec lesquelles nous aurions jamais le plaisir de travailler ", ont-ils écrit. "C’était une joie d’écrire pour elle, une joie de la diriger et une joie d’être en sa compagnie", ajoutent-ils.



Les créateur de Glee décrivent Naya Rivera comme "une vraie pro" qui "connaissait toujours son texte et faisait rire tout le monde sur le plateau". "Elle était chaleureuse, attentionnée et prenait soin de toute l’équipe. Elle était forte et exigeante. Elle était drôle. Elle était gentille. Elle était généreuse", ajoutent-ils.



Morte d’une noyade accidentelle, Naya Rivera est la mère de d’un fils de 4 ans, Josey, qui a été retrouvé endormi sur le bateau portant un gilet de sauvetage. Les créateurs de Glee ont annoncé leur intention de subvenir aux besoins du petit Josey : "Nous sommes tous les trois en train de créer un fonds pour les frais d'université pour le magnifique fils que Naya aimait plus que tout."