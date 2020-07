Ses enfants étaient étrangement silencieux: elle ne s’attendait pas à les retrouver comme ça (vidéo)

Une surprise capillaire qui a fait son petit effet. Un petit garçon s’est amusé avec la tondeuse à cheveux sur lui-même et sur sa sœur. Le résultat catastrophique a vivement impressionné sa maman : "Oh mon dieu ! Mon dieu !", l’entend-on geindre dans la vidéo. Puis la mère de famille se rassérène...



"Pourquoi tu as laissé ton frère te faire ça ? Tu aimes ta coupe de cheveux ?", demande-t-elle à la fillette. "Non", tranche cette dernière, le regard inquiet. "C’est juste des cheveux et ça va repousser", conclut la maman, qui finit par rire de cette mésaventure.



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.