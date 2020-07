Lorsqu'il avait 16 ans, Harry a été envoyé dans un centre de désintoxication par le prince Charles

Le documentaire de la chaîne britannique Channel 5, Prince Harry : The Troubled Prince revient sur les comportements difficiles du jeune frère de William. Comme lorsqu'il a été photographié nu et accompagné d'une fille à Las Vegas en 2012 ou lorsqu'il s'était déguisé en nazi en 2005. L'éloignement du jeune frère de William de la famille royale britannique ces derniers mois a également créé un certain embarras au niveau de la monarchie britannique.

Son penchant pour les soirées arrosées et sa consommation de cannabis ont fait réagir le prince Charles par ce geste fort. Alors qu'il n'avait que 16 ans, pour qu'Harry réalise les dangers de la drogue et de l'alcool, son père l'a envoyé dans un centre de désintoxication.

"Harry a été emmené au Featherstone Lodge, un centre résidentiel pour toxicomanes à Peckham", explique le Mirror qui a vu le documentaire.

Ce que souhaitait le père d'Harry en l'envoyant là-bas, c'est le faire réagir. Il y a rencontré des jeunes accros à la cocaïne et à l'héroïne tentant de s'en sortir. Un petit tour en "réhabilitation" qui avait pour objectif de confronter le prince Harry aux témoignages de personnes accros aux drogues dures et à l'alcool.