"Johnny n’avait même pas son numéro": Laeticia Hallyday réagit à la rumeur d'idylle entre Catherine Deneuve et le rockeur

Le 16 juin, Gilles Lhote, un journaliste et confident de Johnny Hallyday, était sur le plateau du RTLINFO avec Vous afin de présenter son livre intitulé Lady Lucille. Durant une cinquantaine d'années, une mystérieuse Lady Lucille a marqué la vie de Johnny Hallyday. De nombreuses personnes ont pensé qu'il s'agissait de Brigitte Bardot, Fanny Ardant, ou Marlène Jobert. Des décennies plus tard, Gilles Lhote, journaliste et confident du chanteur a décidé de dévoiler l'identité de cette personne.Dans cet ouvrage, l'homme parle de la relation amoureuse qu'auraient entretenu le rockeur et l'actrice Catherine Deneuve.

Mais pour Laeticia Hallyday, cette histoire serait fausse. La relation entre Johnny et Catherine Deneuve n'était qu'amicale, affirme la mère de Jade et Joy dans une interview accordée à Paris Match, relayée par Public.



"Celui qui en a tiré un livre l’a fait dans un but uniquement lucratif. C’est lamentable (...) Il n’y a jamais eu d’amour secret dans la vie de Johnny. Catherine Deneuve a compté pour lui, c’était une amie. Mais quand elle venait à ses anniversaires, c’est moi qui l’invitais. Johnny n’avait même pas son numéro", a dit la veuve de Johnny Hallyday.