Le petit nom adorable que Cyril Lignac donne à Mercotte

Le tournage de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier a débuté avec le jury emblématique de l'émission composé de Mercotte et de Cyril Lignac, aux commandes de l'émission depuis 2012. Et apparemment, ces deux-là étaient contents de se retrouver à en juger par la photo postée par le chef pâtissier sur Instagram.

"Réunis", avait-il écrit il y a 2 semaines lorsque le tournage a débuté, ajoutant des petits cœurs jaunes de la couleur du pull de Mercotte, qui apparait à ses côtés sur une photo.

Et puis il en a posté une autre mercredi où on peut voir Mercotte toute de rouge vêtue. Et en légende, il écrit "Mon bonbon", ajoutant un cœur rouge et les hashtags "mamercotte", "love" ou encore "friends", entre autres.

Voilà qui en dit long sur la bonne entente qui doit régner sur le plateau du Meilleur Pâtissier.