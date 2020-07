Vanessa Paradis: pourquoi elle ne témoignera finalement pas en faveur de Johnny Depp à son procès contre le Sun?

Ce jeudi, Vanessa Paradis était censée prendre part au procès opposant son ex, Johnny Depp, au Sun, qu'il attaque en diffamation.

La chanteuse et comédienne française devait s'exprimer en visioconférence mais elle n'a finalement pas figuré parmi les témoins interrogés, a révélé la chaîne Sky News, citant l'avocat de Johnny Depp, David Sherborne. Elle a été remplacée par le chef de sécurité de l'acteur, Sean Bett.

Et si son témoignage n'est finalement plus attendu, c'est tout simplement parce qu'elle s'est déjà exprimée publiquement sur sa relation avec Johnny Depp : elle affirme qu'il n'a jamais été violent avec elle. "Pendant toutes ces années (14 ans, NDLR), j'ai connu Johnny comme une personne et un père gentil, attentif, généreux et non violent. Il n'a jamais été violent ou abusif envers moi", avait écrit Vanessa Paradis dans une lettre à TMZ en 2016.

Les accusations de violences conjugales ne proviennent que d'Amber Heard. Les deux compagnes précédentes de Johnny Depp, Vanessa Paradis et Winona Ryder avaient toutes les deux défendu l'acteur face aux accusations de l'actrice de 34 ans.

"L'idée qu'il soit une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que j'ai connu et aimé. Il n'a jamais été, jamais violent envers moi. (...) Il n'a jamais été violent ou abusif envers quiconque que j'ai vu. Je me sentais tellement en sécurité avec lui", avait déclaré Winona Ryder, avec qui il a eu une histoire d'amour dans les années 90.

Pénélope Cruz, grande amie de Johnny Depp, avait également pris sa défense à l'époque. "Il est toujours gentil avec tout le monde. C'est l'une des personnes les plus généreuses que je connaisse", avait-elle déclaré.