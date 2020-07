PANIQUE à bord d'un kayak: un Américain se retrouve face à un alligator qui lui FONCE dessus (vidéo)

Peter Joyce faisait du kayak sur la rivière Waccamaw aux États-Unis pendant le week-end. L'Américain avait installé son kayak près du barrage pour descendre une partie de la rivière qu'il n'avait jamais explorée. Alors qu'il pagayait le long de la rivière, un alligator a chargé le kayak de Peter Joyce, le faisant basculer.

"J'ai cru entendre un poisson sauter à ma gauche, mais ce n'était pas un poisson", a raconté le kayakiste. "À environ un mètre du kayak, j'ai aperçu la tête de l'alligator et c'est tout, je n'ai pas eu le temps de réagir. Mon esprit jouait à rattraper le temps perdu à ce moment-là", a ajouté Peter.

"En fait, quand j'ai aperçu la tête de l'alligator à l'avant du kayak, j'étais en état de choc. Dès qu'il a heurté le kayak et que je suis partie, que s'est-il passé ?", a poursuivi l'homme.

La force de l'alligator a fait chavirer son kayak, mais il a réussi à attraper un arbre dans l'eau et à se redresser. "S'il avait heurté le kayak et qu'il n'y avait rien à attraper du côté droit, je me serais retourné et ça aurait pu être bien pire", a confié Peter.